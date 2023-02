"Schöne Ferien“: Darum geht es im neuen Stück des Gesangvereins Burlafingen

Die Theatergruppe des Gesangvereins Eintracht Burlafingen bringt einen Schwank auf die Bühne. Und zeigt, was im Urlaub alles schiefgehen kann.

Konzentriert verfolgt Melanie Wilmes das Geschehen auf der Bühne des Burlafinger Pfarrheims St. Konrad, um es immer mal wieder mit Anweisungen wie „Etwas mehr Bewegung“, „Das muss energischer kommen“ oder „Der Tisch muss weiter nach links“ kurz zu unterbrechen. Die Theatergruppe des Gesangvereins Eintracht Burlafingen probt den Schwank „Schöne Ferien“ von Bernd Gombold, und Wilmes führt zusammen mit dem mitspielenden Alexander Riesenegger Regie. Von Samstag, 4. März, an wird das lustige Stück sechsmal aufgeführt und bis zur Premiere gibt es noch das eine oder andere zu tun.

Darum geht es in dem Stück „Schöne Ferien“ des Gesangvereins Burlafingen

Die Geschichte über die „schönen Ferien“ hat einige Facetten. Das Ehepaar Gottfried (gespielt von Jörg Arnold) und Gisela Hansemann (Erika Schenke) will auf einem Campingplatz einen schönen, ruhigen Urlaub verbringen. Doch dann kommen der stimmgewaltige und ewig polternde Klaus Muffel (Otto Adä), seine Frau Erika (Lucia Schmidt-Hillmann) und deren Mutter Martha, mit der ihr Schwiegersohn ständig herumzofft.

Aber nicht nur mit ihr, sondern auch erst einmal mit den Hansemanns. Beim Aufbau des Zelts kommt er gar nicht zurecht, die Frauen, die so etwas angeblich nicht können, müssen helfen. Frauke (Katja Hillmann), eine Campingplatz-Nachbarin und Erziehungsberaterin, will Klaus Muffel therapieren – ohne Erfolg. Gelegentlichen Erfolg hat hingegen Peter (Robin Krause), der immer wieder auftaucht, um etwas auszuleihen.

Das gesamte Ensemble inklusive Melanie Wilmes (ganz links), die zusammen mit Alexander Riesenegger Regie führt, und Souffleuse Gisela Otto (Zweite von links). Foto: Stefan Kuemmritz

Der Campingplatz-Frieden wird auch sonst permanent gestört. Da macht die Nachricht die Runde, dass eine Diebesbande einem Campingplatz in der Nähe einen „Besuch“ abgestattet hat, dann kommt der in Nöten steckende Sohn der Hansemanns, Tom (Alexander Riesenegger) mit seiner Jenny (Elena Brunner) zu Besuch, was auch wieder einen gewissen Wirbel verursacht und so gibt es auf dem Campingplatz alles, bloß keine schönen Ferien. Woran Klaus Muffel die Hauptschuld trägt.

Das sind die Termine für den Schwank im Pfarrheim St. Konrad

Otto Adä ist die Rolle des altmodischen, stänkernden, uneinsichtigen und selbstherrlichen Muffels mit seinem starken Bierkonsum auf den rundlichen Leib geschnitten. Aber auch den anderen merkt man die Lust am Spielen an und die Rollen sind gut verteilt. Dazu kommt das von Jürgen Kondziella, Jörg Arnold und Alexander Riesenegger gut entworfene Bühnenbild, nicht zu vergessen die herrlichen Perücken, die Tanja Auth besorgte und die Technik, für die Roland Brunner, Hubert Zweifel und Helmut Wölfl sorgen. Die Besucher können sich auf jeden Fall auf einen Schwank in drei Akten freuen, bei dem ihre Lachmuskeln mächtig strapaziert werden.

Aufführungen im Pfarrheim St. Konrad: Samstag, 4. März, 19.30 Uhr (Premiere); Sonntag, 5. März, 17.30 Uhr (Konzertbestuhlung); Freitag, 10. März, 19.30 Uhr (Konzertbestuhlung); Samstag, 11. März, 14 Uhr und 19.30 Uhr; Sonntag, 12. März, 17.30 Uhr. Kartenvorverkauf bei Eisenwaren Klett.