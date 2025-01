Versuchter Einbruch in Neu-Ulmer Gaststätte hinterlässt Schäden an Zugangstüren

Versuchter Einbruch in Gaststätte: Am Freitagmittag meldete eine 60-Jährige der Polizei den versuchten Einbruch in eine Gaststätte in der Thalfinger Straße.

Im Tatzeitraum vom Donnerstag, gegen 23 Uhr, auf Freitag, gegen 12 Uhr versuchte nach Polizeiangaben ein bislang unbekannter Täter mittels eines unbekannten Tatwerkzeugs durch die Haupt- und Nebeneingangstüren ins Gebäude zu gelangen, was diesem aber nicht gelang. An den angegriffenen Zugangstüren entstand Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm, Telefon 0731/8013-0, zu melden. (AZ)