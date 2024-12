Volkstrauertag in Burlafingen

Im Anschluss an den Gottesdienst fand vor kurzem die Gedenkfeier zum Volkstrauertag statt. Der Vereinsring Burlafingen bedankt sich bei allen, die bei der Gestaltung mitgewirkt haben. Ein besonderer Dank gilt Rosl Schäufele für ihre Ansprache, ebenso wie Pfarrer Igbasi für die geistlichen Worte, Gebete und den Segen. Auch eine Ehrenwache des Bundeswehrkrankenhauses Ulm und die Kanoniere des Schützenvereins haben wieder mitgewirkt. Musikalisch wurde die Veranstaltung vom Musikverein umrahmt und es war schön zu sehen, dass neben den Abordnungen der Vereine auch einige Burlafinger anwesend waren. Der Dank geht an alle Mitwirkenden für ihr Engagement. Gemeinsam wurde der Kriegstoten und Opfer von Gewaltherrschaften auf der ganzen Welt gedacht. Die beiden Kränze des VdK und der Stadt Neu-Ulm wurden am Ehrenmal vor der Kirche St. Konrad niedergelegt und gesegnet.

