Vor Winterpause: Walther Collection veranstaltet Tag der offenen Tür

Die renommierte Walther Collection in Burlafingen macht in diesem Jahr erstmals eine Winterpause. Bis zum 23. November ist die aktuelle Ausstellung „Wer wir sind“ im 2010 eröffneten Museumscampus des in New York lebenden und aus Burlafingen stammenden US-amerikanischen Sammlers Artur Walther noch zu den regulären Öffnungszeiten zu sehen, während dieser Winterpause auch auf Vereinbarung. Am 24. November ist von 11 bis 17 Uhr ein Tag der offenen Tür geplant mit öffentlichen Führungen durch die aktuelle Ausstellung um 11.30 Uhr, um 13.30 Uhr und um 15.30 Uhr.

Artur Walther sammelt seit den 90er Jahren Fotografie und unternahm dazu ausgedehnte Reisen, auf denen er Fotografie- und Videokünstler kennenlernte. Über die aktuelle Ausstellung sagt Artur Walther: „Die Vernakulare Fotografie-Ausstellung ist ein großer Erfolg. Sie bringt die Besucher näher an die Fotografie heran. Es entsteht eine unmittelbare Verbindung zum eigenen Leben – zum Jetzt und der Vergangenheit. Viele Besucher erkennen sich selbst oder Verwandte und Bekannte in den dargestellten Themen der Alltagsfotografie wieder, was zu lebhaften Diskussionen führt.“ Ein wichtiger Erfolg der Ausstellung sei, dass dem eigenen Bildermachen mehr Aufmerksamkeit und Bedeutung beigemessen wird. (köd)