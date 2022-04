Burlafingen

06:00 Uhr

Walther Collection: Auszeichnung für Sammler Artur Walther

Plus Die Deutschen Gesellschaft für Photographie ehrt Artur Walther, der seine Sammlung in Burlafingen und New York ausstellt. In Burlafingen steht die Wiedereröffnung nach Corona an.

Von Stefan Kümmritz

Bald zwei Jahre war es ziemlich ruhig um die Walther Collection in Burlafingen – die Corona-Pandemie und gewisse Umbauarbeiten haben dort ihre Spuren hinterlassen. Umso mehr Aufsehen gibt es jetzt um das Haus von Artur Walther, der zudem eine Galerie in der Nähe von New York unterhält. Am vergangenen Freitag wurde ihm in Düsseldorf von der Deutschen Gesellschaft für Photographie (DGPh) deren Kulturpreis 2021 verliehen, die die bedeutendste Auszeichnung der Gesellschaft darstellt.

