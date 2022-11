Burlafingen

vor 48 Min.

Walther Collection plant neue Ausstellungen – auch im Haus der Kunst in München

Artur Walther mit Assistentin Melek Baylas. Beim Tag der offenen Tür am Sonntag in der Walther Collection wird der Sammler anwesend sein.

Plus Das bisher größte Projekt der Walther Collection steht an – gezeigt wird es in München. Vorher gibt es einen Tag der offenen Tür mit dem Sammler in Burlafingen.

Von Dagmar Hub

Die Fotoausstellung von Werken des in Kamerun als Sohn nigerianischer Eltern geborenen Samuel Fosso in der Burlafinger Walther Collection schließt am Sonntag, 20. November. Diesen letzten Öffnungstag will der Sammler Artur Walther fürs kunstinteressierte Publikum zu einem besonderen machen: Bei einem Tag der offenen Tür wird es drei Führungen durch die endende Ausstellung geben. Artur Walther, der in Ulm geboren wurde und in Burlafingen aufwuchs, wird anwesend sein.

