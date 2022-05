Burlafingen

07:00 Uhr

Walther Collection zeigt die 1000 Gesichter des Samuel Fosso

Foto: The Artist. Courtesy The Artist, Jm Patras, Paris And The Walther Collection.

Der Fotograf Samuel Fosso zeigt sich in seinen Selbstporträts von vielen Seiten. Auf diesem Foto ist er als selbstbestimmte amerikanische Frau der 70er-Jahre zu sehen.

Plus In der Walther Collection in Burlafingen gibt es eine Ausstellung zu sehen. "Der Mann mit tausend Gesichtern" ist die erste große Retrospektive, die dem Fotografen gewidmet wird.

Von Franziska Wolfinger

"Samuel Fosso – Der Mann mit tausend Gesichtern." Das ist der Titel der neuen Ausstellung, die ab diesem Sonntag in der Walther Collection gezeigt wird. "Tausend Gesichter" mag zunächst wie eine Übertreibung klingen, doch wer sich Zeit nimmt für Fossos Bilder merkt schnell: Der Titel ist sehr passend gewählt. In Burlafingen wird nun die weltweit erste breite Retrospektive zum Werk des afrikanischen Fotografen gezeigt.

