Burlafingen

vor 17 Min.

Was sich das neue Führungs-Duo des FC Burlafingen vorgenommen hat

Plus Anton Glöckler und sein Stellvertreter Andreas Autenrieth wollen in Burlafingen vor allem mehr für Kinder bieten. Ein Problem sei aber die Infrastruktur.

Von Stefan Kümmritz

Der Vorsitzende des FC Burlafingen, Anton Glöckler, ist als Nachfolger von Hans Groß nach der Neuwahl erst seit ein paar Wochen im Amt, aber als altgedienter FCBler kennt er seinen Verein bestens. Der 59-Jährige war in diesem schon Handball-Abteilungsleiter und ist unter anderem noch stellvertretender Vorsitzender des Handball-Fördervereins. Sein „Vize“, der 43-jährige Andreas Autenrieth, war früher stellvertretender Fußball-Abteilungsleiter, ist jetzt Schriftführer und Web-Master. Seit Mitte März hat der FC Burlafingen also eine neue Führung, was nicht bedeutet, dass jetzt im Verein alles neu wird. Was aber haben sie sich vorgenommen?

Diese Probleme sehen Glöckler und Autenrieth in Burlafingen

Die Kernaussage von Anton Glöckler lautet: „Der Verein findet nicht nur auf dem Sportgelände statt.“ Er will damit sagen, dass Kameradschaft, Geselligkeit und Zugehörigkeit zum FCB nicht nur auf dem Fußballplatz oder in der Turnhalle demonstriert werden sollen, sondern bei allen anderen Anlässen auch.

