Burlafingen

vor 16 Min.

Zu dicht vorbeigefahren: Autofahrer und Radler geraten in Streit

Artikel anhören Shape

In der Glöcklerstraße in Burlafingen ereignet sich beinahe ein Unfall. Es kommt zum Streitgespräch, das in Bedrohungen und Beleidigungen mündet.

Wegen eines Aggressionsdelikts in Burlafingen ermittelt die Neu-Ulmer Polizei. Am Freitagmittag befuhr ein 50-Jähriger mit dem Fahrrad die Glöcklerstraße ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand. Laut Polizei fuhr dann ein Auto so knapp und mit so geringem Abstand vorbei, dass es zum Kontakt zwischen Pkw und Fahrrad kam. Glücklicherweise kam der 50-Jährige jedoch nicht zu Fall. Die Neu-Ulmer Polizei ermittelt wegen des Streits Im weiteren Verlauf bremste der 83-jährige Fahrzeugführer ab, stieg aus dem Auto aus und wandte sich dem Fahrradfahrer zu. Im Zuge dessen entwickelte sich ein Streitgespräch zwischen beiden Männern, was aufgrund der getätigten Äußerungen schlussendlich in verbalen Bedrohungen und Beleidigungen endete. (AZ)

Themen folgen