Victoria misst sich mit den größten Talenten des Landes

Viktoria Höck öffnet die Haustür ihres Elternhauses in Burlafingen und strahlt. Stunden vorher hat sie nach der Nominierung auch die Zusage zur Teilnahme am Bundeswettbewerb Jugend musiziert im Juni erhalten. Die 14-Jährige, die auf einer Turiner Geige der Eckstein-Stiftung aus dem Jahr 1911 spielt, wird sich zu Pfingsten in Wuppertal mit den größten Musiktalenten des Landes präsentieren und messen können.

