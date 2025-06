Busfahrer in Ulm hält nicht an – Frau wird zu Boden gerissen

Am Mittwochmorgen kam es am Tannenplatz in Ulm-Wiblingen zu einem Verkehrsunfall mit einem Bus. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Unfall ereignete sich um 8.38 Uhr. Eine 47-Jährige wartete an der Haltestelle „Tannenplatz“ auf die Linie 12. Als der Bus angefahren kam, hielt dieser laut Polizei nicht an, sondern fuhr langsam an der wartenden Frau vorbei. Da diese einsteigen wollte, klopfte sie gegen die Tür des Busses.

Der 54-jährige Busfahrer fuhr demnach unbeirrt weiter. Die Geschädigte verfing sich mit ihrer Handtasche am Bus und wurde zu Boden gerissen. Der Bus überrollte ihre Handtasche. Die Frau verletzte sich durch den Unfall leicht.

Die Polizei nahm die Anzeige gegen den Busfahrer auf. Sie sucht nun weitere Zeugen, die den Unfall beobachten konnten. Vor allem sucht sie nach den zwei Bauarbeiten und Passanten, die der 47-Jährigen aufgeholfen haben. Diese sollen sich unter der Telefonnummer 0731/1883812 melden. (AZ)