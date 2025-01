Café in Pfuhl heißt nicht mehr "Paula": Bäckerei-Kette in Frankreich legte Widerspruch ein

Einen besseren Namen für ihren Treffpunkt in Pfuhl hätten sie nicht finden können - davon ist Reinhard Hanselmann nach wie vor überzeugt. Daher wollte die Landeskirchliche Gemeinschaft (LKG) das „Café Paula“ auch als Marke offiziell anmelden. Doch kurz nach dem Jahreswechsel erhielten die Gläubigen Post vom Anwalt einer Bäckerei-Kette aus Frankreich. Jenes Unternehmen namens „Paul“, das nahezu weltweit, nur nicht in Deutschland Standorte hat, legte Widerspruch gegen die Anmeldung ein. Um einem womöglich kostspieligen Streit aus dem Weg zu gehen, wurde das Lokal nun in „Café Pfuhl“ umbenannt. Für die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer sei das „schon heftig“.

