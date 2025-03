Campus Ready: Studieren mit künstlicher Intelligenz

Als Süleyman Emre Özdemir, Mohammad Anees Raza und Abhishek Arun Savakar vor wenigen Jahren für ihr Studium nach Deutschland kamen, standen ihnen teils erhebliche Hürden im Weg. Heute studieren alle drei an der Hochschule Neu-Ulm. Gemeinsam mit Jannes-Oke Voss entwickeln sie ein Programm, das nicht nur internationalen Studierenden die Anerkennungsprüfung für deutsche Hochschulen erleichtern soll, sondern auch bei hiesigen Studenten den Prüfungsstress deutlich senken könnte.

KI-Plattform für Studierende, made in Neu-Ulm

Fast 100.000 Euro Fördermittel haben die vier Männer bis jetzt für ihr Projekt erhalten. Unter anderem durch das Exist-Förderprogramm des Bundes, das die HNU öfter bewirbt. Und das nicht ohne Grund, denn ihre Idee hat Potenzial. „Campus Ready“ ist eine digitale, KI-basierte Lern- und Prüfungsplattform, auf welcher Studierende ihre gesamten Lernunterlagen hochladen können. Die KI strukturiert dieses dann in Unterthemen und fertigt maßgeschneiderte Lernpläne an. Außerdem sollen Übungen und Prüfungssimulationen möglich sein. Wer also keine Lust hat, die langen Skripte und Bücher der Professoren durchzulesen, soll diese zukünftig einfach in die Software einspielen können. Sogar mündliche Prüfungen sollen über die Plattform simuliert werden.

Laut HNU bewerben sich jährlich 700.000 Studierende aus dem Ausland in Deutschland. Das aufwendige Anerkennungsverfahren sorgt allerdings dafür, dass nicht alle Bewerbungen bearbeitet werden können. Aktuell seien noch persönliche Videointerviews zwischen Professoren und Bewerbern nötig. „Campus Ready“ soll die Bewerbung durch eine digitale Lösung vereinfachen, die ein faires Zulassungsverfahren ermöglicht. „Internationale Studierende leisten einen wesentlichen Beitrag zur Stärkung der regionalen und nationalen Wirtschaft. Mit ‚Campus Ready‘ möchten wir dazu beitragen, klugen Köpfen aus dem Ausland den Einstieg und die Integration in unsere Hochschullandschaft zu erleichtern“, sagt Özdemir.

Im September soll die Plattform aus Neu-Ulm online gehen

Ob das auch funktioniert, wird sich im Sommer zeigen. Dann möchten die Studenten ihr Start-up offiziell gründen. Im September soll „Campus Ready“ online gehen. Die Kosten betragen dann voraussichtlich drei Euro pro Monat für die Basisversion und sechs Euro für die Premium-Variante. Das Programm soll Deutsch, Englisch und Türkisch können.