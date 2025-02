Sünde im Kloster – Theatergruppe Wallenhausen führt rabenschwarze Komödie auf

Im Kloster Sankt Mauritius folgt man einer eigenen Idee der Frömmigkeit: Alkohol, Cannabis und Frauengeschichten. Doch das idyllische Leben wird gestört, als die Äbtissin Walburga Teufel auftaucht, um der Abtei wieder zu Zucht und Ordnung zu verhelfen. Die Theatergruppe „Lampenfieber“ aus Wallenhausen präsentiert das Stück „Im Kloster ist der Teufel los“ in fünf Aufführungen. Wer noch Karten haben möchte, sollte sich beeilen.

Sex, Drugs and Beer bei „Im Kloster ist der Teufel los“ in Wallenhausen

Normalerweise ist ein Kloster ein Ort des Gebets, der Zügelung und der Besinnung. Nicht so im Kloster Sankt Mauritius in Wallenhausen. Während der Klostergärtner Hanno Halm (Stefan Ruf) ein Faible für rauchbares, süßlich duftendes Grünzeug hat, ist sich der Braumeister Willi Nattekatt (Bernd Braunmiller) selbst der beste Kunde – sein Bluttest ergibt ganze 2,8 Promille. Aber auch Vater Tobias (Julian Sniatecki), der Abt des Klosters, ist nicht frei von Sünde. Regelmäßig bricht er den Zölibat und treibt es mit der jungen Postbotin Vera Holt (Franziska Merkle). Die Ordensbrüder wissen um ihre Verfehlungen und führen doch ein zufriedenes, erfülltes Leben … bis die Äbtissin Walburga Teufel (Nicole Starke) in Sankt Mauritius erscheint.

Im Auftrag des Kardinals soll die mehr als strenge „Supernonne“ das Kloster wieder auf Vordermann bringen. Durch die unfreiwillige Hilfe der osteuropäischen Putzfrau Olga Michailowa (Steffi Lüftner) und den Beistand der naiv-dümmlichen Dorfpolizistin Mara Metzger (Christiane Lang), entdeckt sie, dass der örtliche Bestatter Horst Gschwind (Manuel Rasch) seinen eigentlichen Lebensunterhalt durch den Verkauf von sogenanntem „Klostergras“ verdient – dem Produkt des Klostergärtners Hanno. Langsam dämmert den Mönchen: Um ihren frevelhaften Lebensstil weiter fortsetzen zu können, müssen sie die Äbtissin loswerden. Also schmieden sie mit Bestatter Horst einen Plan. Doch der hat einige Lücken.

Aufführung in Mundart – Lacher sind garantiert

Unter der Leitung von Friedrich „Fritz“ Beck bringt das Theater „Lampenfieber“ eine rabenschwarze Komödie auf die Bühne. In schönster Mundart entführen die Schauspielerinnen und Schauspieler das Publikum in eine andere, einfachere Welt. Und dort sind Lacher garantiert. Wer eine der fünf Aufführungen vom 15. bis zum 29. März sehen möchte, bekommt Karten für neun Euro unter theater@wallenhausen.de. Schnell sein lohnt sich – viele Karten sind bereits vergriffen. Die verfügbaren Plätze können auf der Website der Dorfgemeinschaft Wallenhausen eingesehen werden.