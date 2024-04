Cannabisfreigabe

Umfrage im Kreis Neu-Ulm: Wie finden Sie es, dass man jetzt kiffen darf?

Plus Seit 1. April ist Cannabis legal – zumindest teilweise. Wir haben uns umgehört, wie Menschen aus der Region das umstrittene Cannabis-Gesetz finden.

Von Regina Langhans

Seit Anfang April ist das umstrittene Cannabis-Gesetz in Kraft. Besitz und Anbau der Droge sind damit in Deutschland für Erwachsene unter bestimmten Vorgaben legal. Zugleich wird der Verkauf an Jugendliche härter bestraft. 100 Meter rund um Schulen, Kitas, Spielplätze, Sportstätten ist Cannabis-Konsum verboten. Ebenso darf in Fußgängerzonen zwischen 7 und 20 Uhr kein Joint geraucht werden. In unserer Umfrage in Illertissen und Senden wollten wir wissen: Wie finden Sie es, dass man jetzt kiffen darf?

Axel Schouba aus Illertissen. Foto: Regina Langhans

Axel Schouba aus Illertissen sagt: Die Freigabe sehe ich kritisch, beziehungsweise ich kann keine Notwendigkeit dafür erkennen. Allenfalls im medizinischen Bereich, indem das Cannabidiol für therapeutische Zwecke oder zur Schmerzbekämpfung eingesetzt wird. Sollte das Verordnen den Ärzten jetzt leichter gemacht werden oder chronisch Kranke schneller die erhoffte Linderung erfahren können, begrüße ich die Freigabe. Aber nicht, um Spaß zu haben.

