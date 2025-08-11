CDU fordert zeitnahe Einführung der „Ulmer Nachtwache“ zur Stärkung der Sicherheit in der Innenstadt

Die CDU-Fraktion im Ulmer Gemeinderat unter Federführung von Landtagskandidat Mario Schneider fordert in einem schriftlichen Antrag an OB Martin Ansbacher dringenden Probebetrieb der „Ulmer Nachtwache“ – Sicherheit in der Innenstadt müsse sofort gestärkt werden

Bereits ab der Ulmer Kulturnacht am 20. September soll nach dem Willen der CDU ein reduzierter Probebetrieb der „Ulmer Nachtwache“ starten – und bis einschließlich 27. Dezember jeden Samstagabend für Sicherheit in der Innenstadt sorgen.

„Wir können nicht länger zusehen, wie das Sicherheitsgefühl in unserer Stadt schwindet. Wir, die Bürgerinnen und Bürger dieser unsere Stadt haben ein Recht darauf, uns jederzeit und überall sicher zu fühlen – ob beim Bummeln, Ausgehen oder auf dem Heimweg“, betont Stadtrat Mario Schneider.

Die Ulmer Nachwache

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Nachtwache sollen dabei mehr sein als nur Sicherheitskräfte: Und zwar: Leuchttürme – gut sichtbar, präsent und Orientierungspunkt in der Innenstadt. Ersthelfer – geschult, um in Notlagen schnell zu reagieren. Ansprechpartner – offen für Sorgen, Hinweise und Hilferufe der Bürgerinnen und Bürger.

Die CDU schlägt für den Probebetrieb ein wöchentliches Team von neun Personen vor. Ziel ist es, gemeinsam mit Polizei und dem Kommunalen Ordnungsdienst präventiv Präsenz zu zeigen, bei Bedarf schnell für die Menschen da zu sein und durch regelmäßige Gespräche mit Passanten für ein spürbar besseres Sicherheitsgefühl zu sorgen.

Ulm soll sicherer weren

Egal ob sie kulturelle Veranstaltungen besuchen, die vielfältige Gastronomieszene genießen oder das Ulmer Nachtleben mit seinen Bars, Kneipen und Clubs erkunden. Das erklärte Ziel: die Ulmer Nachtwache schafft mehr Sicherheit und ein gutes Gefühl.

„Auch Reisende, die nachts in Ulm ankommen, erleben unsere Stadt so als gastfreundlich und sicher“, wird Mario Schneider zitiert. Begleitet werden soll das Projekt von einer wissenschaftlichen Evaluation sowie einer großangelegten Umfrage unter Anwohnern, Gästen und Gewerbetreibenden. So soll objektiv gemessen werden, wie wirksam die Maßnahme ist – und ob sie nach dem Testzeitraum in einen dauerhaften Betrieb überführt werden sollte. „Die Nachtwache ist keine ferne Vision – sie ist eine konkrete und sofort umsetzbare Antwort auf die Sorgen der Menschen in unserer Stadt. „Wir müssen jetzt handeln“, so Schneider. (AZ)