Wann und wo im Kreis Neu-Ulm die Christbäume gesammelt werden

Gestern noch gelobt, heute schon ein Fall für die Abfuhr: Weihnachten ist für viele Haushalte im Landkreis Neu-Ulm schon längst vorüber, das neue Jahr 2025 hat bereits begonnen. Die wenigsten lassen ihren Christbaum bis zum offiziellen Ende der Weihnachtszeit an Lichtmess Anfang Februar in der Wohnung stehen. Schließlich werden die Bäume auch schon vorher eingesammelt oder können an bestimmten Orten abgegeben werden. Wann und wo genau im Landkreis Neu-Ulm, das erfahren Sie in diesem Übersichtsartikel. Fehlt ein Termin? Dann melden Sie ihn bitte per E-Mail an redaktion@nuz.de - vielen Dank!

Buch, Bellenberg, Elchingen: Die Christbaumsammel-Termine für 2025 im Überblick

Der FV Bellenberg holt die Weihnachtsbäume am Samstag, 11. Januar, ab 9 Uhr ab. Gleichzeitig werden Spenden für die Jugendarbeit gesammelt.

Die Jugendfeuerwehr Buch sammelt am Samstag, 11. Januar, die Christbäume ein. Der Baum soll abgeschmückt gut sichtbar an den Straßenrand gelegt werden. Spenden dürfen am Baum befestigt werden.

In Elchingen findet die Christbaumabfuhr in Oberelchingen und Unterelchingen am Montag, 13. Januar, sowie in Thalfingen am Dienstag, 14. Januar, statt. Die Bäume sollen jeweils ab 7 Uhr gut sichtbar am Straßenrand bereitgestellt werden. Sie können aber auch am Wertstoffhof Oberelchingen abgegeben werden.

Holzheim, Illertissen, Nersingen: In den meisten Orten werden die Weihnachtsbäume am 11. Januar 2025 geholt

Die Freiwillige Feuerwehr Holzheim sammelt am Samstag, 11. Januar, ab 8.30 Uhr die Christbäume in Holzheim und Neuhausen ein. Christbaum-Schmuck, insbesondere Lametta und Dekoration, müssen vollständig entfernt sein. Die Bäume sollten zudem gut sichtbar an den Straßenrand gelegt werden.

In den Illertisser Stadtteilen Au, Dornweiler, Jedesheim, Tiefenbach werden die Christbäume am Samstag, 11. Januar, ab 9 Uhr gesammelt. In Illertissen-West und Betlinshausen erfolgt die Abfuhr am Donnerstag, 16. Januar, ab 7 Uhr, in Illertissen-Ost am Freitag, 17. Januar, ab 7 Uhr. Christbäume aus dem Stadtgebiet können auch zur zentralen Kompostieranlage beim Wertstoffhof im Stadtteil Au zu den normalen Öffnungszeiten (Dienstag bis Freitag, 14 bis 17 Uhr, und Samstag, 9 bis 15 Uhr) angeliefert werden.

In Nersingen und den Ortsteilen Leibi, Unterfahlheim, Oberfahlheim und Straß werden die Christbäume laut Abfallkalender am Samstag, 11. Januar, gesammelt.

Neu-Ulm, Vöhringen, Weißenhorn: In der Fuggerstadt werden die Christbäume als erstes abgeholt

In Neu-Ulm werden die Christbäume am Donnerstag, 16. Januar, in den Stadtteilen Holzschwang, Hausen, Jedelhausen, Reutti und Steinheim gesammelt. Am Freitag, 17. Januar, werden die Bäume in Finningen, Offenhausen, Ludwigsfeld mit Wiley-Süd, Gerlenhofen, Schwaighofen und Stadtmitte abgeholt. Am Samstag, 18. Januar, sammeln die Vereine in Pfuhl und Burlafingen.

In Vöhringen können die Bürgerinnen und Bürger am Samstag, 11. Januar, bis spätestens 9 Uhr die abgeschmückten Bäume und Tannenreisig zu Sammelplätzen bringen. Für Vöhringen: Lindenstraße (bei den Wertstoffcontainern), Rue de Vizille/Ecke Mittelstraße (Blumenwiese Richtung Stadtmitte), Sperberweg (an der Turnhalle der Grundschule), Ulmer Straße (Parkplatz gegenüber Friedhof), Blumenstraße/Bachgasse (Grünanlage am Mühlbach), Bahnhofstraße (Parkplatz in der Alten Poliere), Bei der Ölmühle/Ecke Schleifweg (Parkplatz gegenüber Friedhof), Brandstraße/Sportplatzstraße (Bolzplatz südlich der Brandstraße), Berliner Ring/Münchener Straße (bei den Wertstoffcontainern), Schrankenweg (Pflasterfläche am Larmschutzwall beim Bahnübergang). Für Illerzell: Mühlbachstraße (Kinderspielplatz), Wiesentalstraße (Kinderspielplatz), Zum Sportplatz (Funkenfeuer Wiese). Für Illerberg/Thal: Sandbergweg (bei den Wertstoffcontainern), Witzighauser Straße (Nr. 25), Unterer Weiherstraße/Fichtenweg (unter Linde).

In Weißenhorn wurden die Christbäume bereits am Dienstag, 7. Januar, von einer von der Stadt beauftragten Firma abgeholt. Wer diesen Termin verpasst hat, kann seinen Baum selbst über den Wertstoffhof zu den üblichen Öffnungsterminen entsorgen. Außerdem wäre es möglich, den Baum am Samstag, 11. Januar, zwischen 9 und 13 Uhr in der städtischen Kompostieranlage anzuliefern.