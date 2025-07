Ab Samstag gibt es die kultigen Zimtschnecken von Cinnamood in Ulm

Lange prangte der Schriftzug „Cooming soon“ an diesem Schaufenster bei den Sedelhöfen. Am Samstag ist es nun wirklich soweit: Cinnamood eröffnet seine Filiale in Ulm mit einem großen Eröffnungsnachmittag. Los geht es um 13 Uhr – schnell sein lohnt sich.

Zimtschnecken haben sich in den vergangenen Jahren zum Trendgebäck gemausert. Was Cinnamood anbietet, geht über die originale Zimt-Hefeteig-Kombi weit hinaus. Dort gibt es Rollen in allen erdenklichen Geschmacksrichtungen. Fruchtig, cremig, schokoladig – die Schnecken haben es jedenfalls in sich.

Ulm ist die 42. Filiale der Kette Cinnamood

Die Ulmer Filiale wird der 42. Laden der Kette sein, die 2022 in Köln gegründet wurde. Seitdem ist Cinnamood auf Expansionskurs. Der Hype bescherte dem Instagramauftritt von Cinnamood in Ulm bereits mehr als 3500 Follower, und das bevor überhaupt ein Eröffnungsdatum bekannt war.

Medienberichten zufolge dürfen sich Zimtschneckenfans beim „Grand Opening“ diesen Samstag auf einiges freuen. Die ersten 50 Gäste bekommen eine gratis Schnecke. Wer sich eine davon sicher will, sollte früh da sein. Bei Cinnamood-Eröffnungen in anderen Städten haben sich schnell lange Schlangen gebildet. In Ulm wird am Samstag zusätzlich ein DJ auflegen. Die Ulmer Filiale befindet sich in bester Innenstadtlage bei den Sedelhöfen, Adresse: Albert-Einstein-Platz 15.