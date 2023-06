City Swingtett feiert 55. Geburtstag im Pfaffenhofer Pub

Das City Swingtett aus Ulm lud zum Frühschoppen im Fiddler's Green Irishpub in Volkertshofen – und zum Feiern gab es auch allen Grund: Die Band, ein echtes Ulmer Kultur-Urgestein, feiert in diesem Jahr ihr 55-Jähriges Bestehen und Bandgründer Hans Reischmann wurde an diesem Donnerstag 81 Jahre alt. Zusammen mit seinem Sohn Harry, der sich in der Rock- und Metalszene einen Namen gemacht hat, sowie seinen weiteren Musikern gab er unter anderem Hits wie „What a Feeling“, den Soundtrack zu „Rocky“ sowie natürlich den Big-Band-Klassiker „In the Mood“ von Glenn Miller aus dem Jahr 1939 zum Besten. Eine Zugabe musste allerdings verschoben werden – Reischmann senior erholt sich derzeit noch von einer Operation und durfte erst jetzt wieder spielen. Die Formation tritt unter anderem im Juli im Glacis-Biergarten in Neu-Ulm wieder auf.

Foto: Michael Vogt