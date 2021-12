Corona: Ärzte und Apotheker laden zum Impf-Wochenende nach Nersingen

An einem Wochenende sollen in Nersingen so viele Menschen wie möglich gegen das Coronavirus immunisiert werden. Was Impfwillige wissen sollten.

Sieben Ärztinnen und Ärzte sowie die Apothekerin Franziska Utzinger veranstalten am Wochenende vom 18. und 19. Dezember die "Nersinger Impftage" in der Gemeindehalle in Nersingen. Wer sich impfen lassen darf und möchte, dürfe kommen. Eine Anmeldung dafür oder eine Terminvereinbarung vorab sei nicht notwendig. "Wer zuerst kommt, malt zuerst", so Utzinger.

Über die Apothekerin läuft die Bestellung des Impfstoffs. "Das wird hauptsächlich Moderna sein", sagt sie. Dieser Wirkstoff sei momentan ohne Begrenzung zu bekommen. Für diejenigen, die aber gemäß der Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) nicht unbedingt mit dem Moderna-Vakzin immunisiert werden sollen, würde es auch das Präparat von Biontech/Pfizer geben. So zum Beispiel für Personen im Alter unter 30 Jahren. Eine Auswahl könne von den Impfwilligen nicht getroffen werden. Die Wahl des Impfstoffes unterliege dem Arzt.

"Nersinger Impftage": Die Idee kam von den Ärzten in Nersingen

Der Anstoß für die "Nersinger Impftage" sei von Nersinger Ärztinnen und Ärzten gekommen, erklärt die Apothekerin. Neben der alltäglichen Arbeit in den Praxen sei das Impfen fast nicht mehr zu schaffen. So sei die Idee entstanden, eine Art Event daraus zu machen, um so schnell wie möglich so viele Menschen wie möglich zu immunisieren. Die Gemeindehalle sei von der Gemeinde zur Verfügung gestellt worden.

Los geht es an beiden Tagen jeweils um 10 Uhr. Am Samstag, 18. Dezember, wenn insgesamt sieben Ärztinnen und Ärzte impfen werden, ist um 16 Uhr Schluss. Am Sonntag, wenn fünf Ärztinnen und Ärzte impfen, schließt die Gemeindehalle um 15 Uhr. Geimpft werden kann:

jede Erstimpfung ab 12 Jahren,

jede Zweitimpfung ab 12 Jahren – frühestens 3 Wochen nach der Erstimpfung,

4 Wochen nach der Impfung mit Johnson&Johnson ,

, jede Booster-Impfung ab 5 Monate nach der Zweitimpfung.

​Ein Anspruch auf Impfung bestehe nicht. Minderjährige werden nur in Begleitung eines sorgeberechtigten Elternteils geimpft. (AZ/krom)