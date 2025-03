„Eine verrückte Zeit“: Als Schulen im Kreis Neu-Ulm wegen Corona schließen mussten

Gisela Tamm unterrichtet am Lessing Gymnasium in Neu-Ulm die Fächer Deutsch und katholische Religion. Sie erinnert sich noch genau an den 13. März 2020: An diesem Tag kam die Nachricht, dass die Schulen wegen der Corona-Pandemie schließen müssen. „Wir liefen völlig heiß, um Lösungen zu suchen“, erzählt die Mitarbeiterin der Schulleitung, „es war alles sehr hektisch und chaotisch.“

