Curamed feiert Deutschland-Premiere in Neu-Ulm: die digitale Tagesklinik

Curamed hat kürzlich in der Neu-Ulmer Bahnhofstraße eine moderne Tagesklinik eröffnet. Als erste in Deutschland kann sie sich aufgrund ihres Konzepts hybride digitale Tagesklinik für Psychosomatik, Psychiatrie und Psychotherapie nennen. Dies beruht darauf, dass sich Patienten der Tagesklinik teilweise auch außerhalb der Klinik weiter behandeln lassen können, ihr persönliches Umfeld an gewissen Tagen nicht verlassen müssen.

