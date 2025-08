Daimler-Bussparte steigert Verkaufszahlen um fünf Prozent trotz gesenkter Jahresprognose

Till Oberwörder, der Chef der Daimler-Truck-Bussparte, ist vergleichsweise zufrieden mit den jüngsten Quartalszahlen. „Unsere Geschäftszahlen haben sich im zweiten Quartal erneut positiv entwickelt.“

Es läuft bei Bussen

Mit über 7.000 verkauften Einheiten konnte das Unternehmen sich gegenüber dem Vorjahresquartal um fünf Prozent verbessern, und das bereinigte Ergebnis ist sogar deutlich wachsen lassen. Und zwar um 27 Prozent auf 147 Millionen Euro. Auch mit der Umsatzrendite von zehn Prozent könne die Bussparte sehr zufrieden sein: Sie liegt im prognostizierten Zielkorridor von acht bis zehn Prozent für das Gesamtjahr.

Was Oberwörder darüber hinaus freut: „Wir sind weiterhin die klare Nummer eins in unseren wichtigsten Kernmärkten Europa, Brasilien und Mexiko. Dass unsere Busse und Fahrgestelle so gefragt sind, liegt nicht zuletzt an der hervorragenden Arbeit unserer Teams in allen Bereichen und Regionen. Deshalb danke ich der weltweiten Daimler-Buses Mannschaft für ihren Einsatz!“

In Neu-Ulm werden Reisebusse gefertigt

Trotz solider Zahlen hat das Unternehmen Daimler-Truck aber seine Jahresprognose gesenkt. Grund sind vor allem die schwierigen Marktbedingungen in den USA, unter anderem wegen politischer Unsicherheiten und Zöllen. Daimler Truck rechnet nun mit weniger Umsatz und einem deutlich niedrigeren Gewinn als 2024. (AZ)

***