Daimler Truck zieht Bilanz: Rückgänge im Lkw-Geschäft, aber glänzende Buszahlen

Daimler Truck hat am Freitag seine Bilanz für das Jahr 2024 bekannt gegeben und spricht von soliden Ergebnissen. Besonders zufrieden blickt man auf die Ergebnisse bei Daimler Buses und auf das Lkw-Geschäft in Nordamerika – in Europa und Asien steht man hingegen vor Herausforderungen. Tarifbeschäftigte erhalten eine Ergebnisbeteiligung in Höhe von 4140 Euro für das abgeschlossene Geschäftsjahr – in Deutschland sind rund 25.000 Mitarbeiter anspruchsberechtigt.

