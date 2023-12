Weißenhorn

Dampflok Paula sorgt für Reisefeeling wie früher

Plus Zu seinem "Zehnjährigen" bekam der "Weißenhorner" Gesellschaft – durch Paula, eine ziemlich alte Lady und ein sehr beliebtes Fotomodell gleichermaßen.

Von Thomas Vogel

Der Auftritt von Paula hat am Sonntag schiere Freude ausgelöst. Wildfremde Menschen winkten ihr zu während ihrer Fahrt. Am Ziel brachte ihr eine Kapelle ein Willkommensständchen. Jetzt war die Begeisterung sogar hörbar. Überall, wo sie auftauchte, zückten Passanten ihre Fotoapparate. Manche standen auf ihrer Jagd nach einer fotografischen Trophäe mitten auf dem Feld auf einem Leiterchen.

Paulas erster Ausflug ins bayerische "Ausland"

Paula, so heißt die Dampflok T 3 in Besitz des in Münsingen ansässigen Vereins Schwäbische Alb-Bahn. Das Stahlross ist eine hochbetagte Lady, gebaut im Jahr 1905 und für den Einsatz auf der Strecke Reutlingen-Honau, die sehr steil war, weshalb Paula eine Zahnradlok ist. Ein eisenbahnhistorisches Kleinod ist sie obendrein. Die einzige betriebsfähige Streckenlokomotive der ehemaligen Königlich Württembergischen Staats-Eisenbahn steht daher unter Denkmalsschutz.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

