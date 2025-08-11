Spendenlauf an der Städtischen Wirtschaftsschule Senden

In der letzten Schulwoche fand an der Städtischen Wirtschaftsschule Senden der alljährliche Spendenlauf statt. Ziel des Laufs war es, innerhalb von zwei Stunden möglichst viele Runden zu absolvieren und dabei Spenden für den Förderverein der Schule zu sammeln. Die Schülerinnen und Schüler suchten sich im Vorfeld Sponsoren, die pro gelaufene Runden einen kleinen Betrag spendeten. Mit großem Einsatz und viel Motivation liefen die Jugendlichen unglaublich viele Runden. Besonders beeindruckend war die Leistung von Timo Bauer, der einen neuen Schulrekord aufstellte und insgesamt 27,3 Kilometer lief. Dank des engagierten Einsatzes aller Beteiligten konnte der Rekordbetrag von 4.603 Euro erzielt werden. Ein beachtliches Ergebnis, durch das der Förderverein „WiSSen fördern“ weiterhin einzelne Schüler und Familien finanziell bei schulischen Aktivitäten unterstützen kann und die Umsetzung verschiedener Projekte und Anschaffungen mit ermöglicht. Der Spendenlauf war nicht nur ein voller Erfolg in finanzieller Hinsicht, sondern auch ein schöner Abschluss des Schuljahres, bei dem Gemeinschaft, Engagement und Spaß im Mittelpunkt standen.

