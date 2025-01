Roggenburg streicht vergünstigte Windelsäcke

Die Kommune Roggenburg lässt zum Jahresende 2025 ihr Angebot eines vergünstigten Windelsacks – einer freiwilligen sozialen Leistung der Kommune – auslaufen. Das beschloss der Gemeinderat mit zwei Gegenstimmen in seiner jüngsten Sitzung. Betroffen sind dabei Familien mit Kindern bis zu drei Jahren und inkontinente Personen. Pro Kind/Person und pro Leerung wird seit 2002 ein Windelsack zum reduzierten Preis abgegeben. „Wir sind eine der wenigen Gemeinden, die das machen“, sagte Bürgermeister Mathias Stölzle.

Der Wertstoffhof fällt als Ausgabestelle weg

Grund für die Streichung des Angebots ist, dass die Abfallentsorgung im Ort vom 1. Januar 2026 an der Landkreis übernimmt. Dann wird die Gemeinde Roggenburg für den Betrieb des Wertstoffhofes Biberach nicht mehr zuständig sein. „Somit fällt auch der Wertstoffhof Biberach als Ausgabestelle von vergünstigten Windelsäcken weg“, heißt es in der Sitzungsvorlage der Verwaltung. Bislang werden sie dort zu 80 Prozent ausgegeben, zu 20 Prozent im Bürgerbüro der Gemeinde. Der Landkreis werde in seinem Haushalt die Kosten für diese freiwillige Leistung nicht übernehmen, erklärt die Ortsverwaltung. Der Gemeinderat hatte in einem Beschluss beantragt, die Antragsbearbeitung und die Zuschussauszahlung solle durch die Kreisabfallwirtschaft erfolgen.

Nur die Oberroth, Unterroth, Buch und Weißenhorn bieten neben Roggenburg vergünstigte Windelsäcke an Die anderen Kommunen im Landkreis tun das bislang nicht „und haben dies auch im Hinblick auf die katastrophale Haushaltssituation des Landkreises Neu-Ulm (steigende Kreisumlage) auch zukünftig nicht vor“, erklärt die Verwaltung. Der Bürgermeister bedauerte, dass es keine gemeinsame Lösung gebe und der Abfallwirtschaftsbetrieb den Umgang mit dem Thema den einzelnen Gemeinden überlasse.

Der Bedarf an Windelsäcken wird steigen

Aktuell kostet der Abfallsack in der Gemeinde Roggenburg sechs Euro pro Stück, der Windelsack die Hälfte. Laut Verwaltung sind vergangenes Jahr 383 Windelsäcke verkauft worden. Mit der Eröffnung der Senioren-WG in Schießen erwartet die Gemeinde einen höheren Bedarf und damit auch einen höheren Zuschuss der Kommune.

Der Bürgermeister sprach von einem größeren Personal- und Verwaltungsaufwand im Bürgerbüro, das dann ab 2026 die einzige Ausgabestelle wäre. Weiterhin sei auch die Höhe der Gebühr für einen Abfallsack noch nicht bekannt, schreibt die Verwaltung. Und weiter: „Somit können auch die finanziellen Auswirkungen auf den Gemeindehaushalt nicht beziffert werden.“ Angesichts der finanziellen Situation der Kommune empfahl Mathias Stölzle, das Angebot zum Jahresende auslaufen zu lassen. Gleichzeitig erinnerte er an das Spendenkonto „Roggenburg hilft“. Damit wäre es in begründeten Härtefällen möglich, an bedürftige Personen oder Familien auch einen Zuschuss zum Windelsack auszuzahlen oder die Kosten vollständig zu übernehmen.