Das ist der neue Pfarrer für die Ulmer Münstergemeinde

Der Kirchengemeinderat der Evangelischen Münstergemeinde hat Pfarrer Julian Scharpf zum neuen Pfarrer für die Pfarrstelle Ulmer Münster-West gewählt. Der 39-jährige Pfarrer ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Bisher ist Julian Scharpf Pfarrer in Fellbach in der Luther-Melanchthon-Brenz-Gemeinde. Nach seiner Wahl erklärt er: „Ulm ist eine attraktive und lebenswerte Stadt und das Münster eine faszinierende Kirche. Ich freue mich darauf, die Ulmerinnen und Ulmer kennenzulernen. Mir ist es, gerade in Zeiten wachsender Auseinandersetzungen, wichtig, von der Liebe Gottes zu den Menschen zu erzählen.“

Gut vier Jahre lang war Stephanie Ginsbach geschäftsführende Pfarrerin am Ulmer Münster. Im vergangenen Jahr verließ sie das Münster und wechselte in die fusionierte Kirchengemeinde Bermaringen-Tomerdingen-Temmenhausen.

Pfarrer Julian Scharpf wird seinen Dienst zum 1. September 2025 in der Ulmer Münstergemeinde beginnen. Der Kirchengemeinderat und die Pfarrkollegen freuen sich auf die Zusammenarbeit mit dem neuen Kollegen. (AZ)