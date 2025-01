Das Museum für Bildende Kunst bietet Künstlerinnen aus dem Landkreis eine Bühne

Frauen sind bis heute noch in vielen gesellschaftlichen Bereichen unterrepräsentiert. Selbst Gebiete, die inzwischen weniger als Männerdomäne gelten, werden oft von Männern repräsentiert. So auch die Kunst. Man denke an Van Gogh, da Vinci, Picasso oder Rembrandt – allesamt große Künstler. Aber eben keine Künstlerinnen. Deswegen möchte das Museum für bildende Kunst in der neuen Ausstellung „Frauen – Kunst“ den Frauen eine Bühne geben.

Kilian Voß Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Oberfahlheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landkreis Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis