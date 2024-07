Für viele Städte und Regionen in ganz Deutschland erstellt die HypoVereinsbank Berichte für Wohnimmobilien. Und fast jedes Mal ist Pressesprecher Ralf Horak dabei. So eine Entwicklung wie in Ulm/Neu-Ulm habe er dabei dieses Jahr noch nicht erlebt.

Oliver Helmstädter Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ulm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Neu-Ulm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis