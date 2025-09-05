Kleidersammlung für guten Zweck: Das steckt hinter dem „Monat des Engagements“ in der Glacis-Galerie

Die Neu-Ulmer Glacis-Galerie bietet in diesem Monat etwas Neues, und zwar für den guten Zweck: Gemeinsam mit dem Neu-Ulmer Verein Fírefly Hope Project und der Neuen Arbeit veranstaltet sie erstmals den „Monat des Engagements“. „Wir sind ein Center mit Herz“, sagt Center-Managerin Melissa Esin. „Das Motto in unserem Unternehmen lautet, mindestens einmal im Jahr mit einer derartigen Aktion aufzuwarten. Es geht hier darum, ein Zeichen der Solidarität zu setzen.“ Diese kann jede Bürgerin und jeder Bürger zeigen, indem er in diesem Monat fünf Kilogramm gut erhaltene Herbst- und Winterbekleidung spendet, die in der Glacis-Galerie auf einem Flohmarkt verkauft werden. Die Spender erhalten jeweils einen Fünf-Euro-Gutschein als Dank, die Kleidung kommt bedürftigen Menschen im In- und Ausland zugute.
Neu-Ulm
