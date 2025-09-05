Icon Menü
Neu-Ulm

Kleidersammlung für guten Zweck: Das steckt hinter dem „Monat des Engagements“ in der Glacis-Galerie

Die Glacis-Galerie startet mit dem Verein Firefly Hope Project und der Neuen Arbeit eine Aktion für den guten Zweck. Los geht es mit einer Altkleidersammlung.
Von Stefan Kümmritz
    Monat des Engagements in der Glacis-Galerie, hier die Macherinnen und Macher (von links): Oliver Riegg, Regionalgeschäftsführer Neue Arbeit in Ulm/Neu-Ulm, Center-Managerin Melissa Esin, Natalie Kling, Vorsitzende von Firefly Hope Project, und eine Mitarbeiterin von ihr. Foto: Stefan Kümmritz

    Die Neu-Ulmer Glacis-Galerie bietet in diesem Monat etwas Neues, und zwar für den guten Zweck: Gemeinsam mit dem Neu-Ulmer Verein Fírefly Hope Project und der Neuen Arbeit veranstaltet sie erstmals den „Monat des Engagements“. „Wir sind ein Center mit Herz“, sagt Center-Managerin Melissa Esin. „Das Motto in unserem Unternehmen lautet, mindestens einmal im Jahr mit einer derartigen Aktion aufzuwarten. Es geht hier darum, ein Zeichen der Solidarität zu setzen.“ Diese kann jede Bürgerin und jeder Bürger zeigen, indem er in diesem Monat fünf Kilogramm gut erhaltene Herbst- und Winterbekleidung spendet, die in der Glacis-Galerie auf einem Flohmarkt verkauft werden. Die Spender erhalten jeweils einen Fünf-Euro-Gutschein als Dank, die Kleidung kommt bedürftigen Menschen im In- und Ausland zugute.

