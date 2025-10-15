Das "Traumfresserchen" ist bei der Jungen Ulmer Bühne gelandet

Alpträume können den Schlaf rauben und Angst vor dem Einschlafen machen. Wie gut, wenn man dann ein niedliches Traumfresserchen hat, das die schönen Träume von den bösen unterscheiden und sich die Nachtmahre schmecken lassen kann. Michael Endes Trostbuch „Das Traumfresserchen“ hat an der Jungen Ulmer Bühne Martin Borowski inszeniert, der bis 2019 Regisseur und Theaterpädagoge am Theater Ulm war und heute Künstlerischer Leiter des Jungen Theaters Forchheim ist.

Fünf Schauspieler auf der Bühne, die sich alle bei ihren echten Vornamen – Sina und Fenja, Fabian, Lars und Rouven – nennen: Offenbar haben sie am Vorabend recht lange geprobt und gleich im Theater übernachtet. Nun, beim Aufwachen, wundern sie sich über die kleinen und großen Leute, die der Bühne gegenüber sitzen und gespannt auf die Aufführung vom „Traumfresserchen“ warten: Martin Borowski wählt als Einstieg ein Stilmittel des Erwachsenentheaters und hat das Stück mit dem Ensemble zusammen entwickelt.

Traumfresserchen: Darum geht‘s im Stück

Weil das Publikum nun sein gebuchtes Stück erwartet, steigt man eben mit Bademänteln in das Stück ein. Zudem wechseln sich die Schauspieler geschlechtsunabhängig in den Rollen ab. Wer am besten schlafen kann, wird zum König von Schlummerland gewählt – und das Königspaar (anfangs Rouven Klischies und Fenja Abel) in seiner neuen Würde findet, dass die Tochter als Prinzessin nicht mehr mit ihrem alten Kuscheltier spielen kann. Das plüschig-bläuliche Wesen fliegt raus – und auf seltsame Weise beginnen nun die Alpträume der Prinzessin. Sie kann und mag nicht mehr einschlafen, was natürlich bedeutet, dass auch die Eltern nicht mehr richtig schlafen können – und damit ist ihre königliche Position bedroht. Der König macht sich auf die Reise, die ihn bis ans Ende der Welt führt, um ein Heilmittel gegen die Schlafstörungen seiner geliebten Tochter zu finden. Er erlebt eine stürmische Bootsfahrt, trifft seltsame schwarze Vögel und reist durch Wüsten, bis er zum Happy End auf ein sehr niedliches blaues Wesen trifft, das fast verhungert und ziemlich verzweifelt ist: Das zwangsweise entfernte Traumfresserchen hat keine bösen Träume mehr zu futtern, möchte zur Prinzessin zurück und weiß nicht wie.

Durch die Stilmittel dieser Stückentwicklung, die auf einer eher erwachsenen Ebene genützt werden, bleibt über weite Strecken des Stückes, das für Kinder ab sechs Jahren gedacht ist, klar, dass es sich bei der Erzählung aus dem Schlummerland um ein Schauspiel handelt – die Stilmittel verhindern eine Identifikation der Fantasie mit einer Person des Stückes. Die Schauspieler scheinen irgendwie „außerhalb“ der Geschichte, schlüpfen nicht in Rollen, sondern stellen sie dar. Die Nicht-Identifikation verhindert Angst vor den spannenden Momenten der Erzählung.

Inszenierung bringt immer mehr Poesie ins Stück

Fantasie benötigt man dagegen, um aus den bunten Würfeln, die der König (jetzt Lars von Kiedrowski) während seiner Weltreise sammelt, jene Gegenstände aus verschiedenen Kulturen der Welt auszumalen, die die Menschen zum Schutz gegen Angstträume entwickelt haben. Dafür lernt der Zuschauer viel übers Schlafen – zum Beispiel, dass Otter händchenhaltend schlafen. Dennoch entwickelt sich die Inszenierung mit zunehmender Dauer immer poetischer – vor allem auch durch die magische Musikmaschine und durch das geschickte Puppenspiel von Sina Baajour und Fenja Abel mit dem Traumfresserchen. Ob die Inszenierung für den einzelnen kleinen oder großen Zuschauer aufgeht, kann nur jeder für sich entscheiden: hingehen und ausprobieren!