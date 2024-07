Unfall: Arbeiter stürzt vom Dach und wird lebensgefährlich verletzt

Bei Arbeiten ist am Montagnachmittag ein 34-jähriger Firmeninhaber vom Dach seines Firmengebäudes im Degginger Ortsteil Reichenbach (Landkreis Göppingen) gestürzt. Er zog sich dabei lebensgefährliche Verletzungen zu.

Gegen 14.30 Uhr war der Mann mit Dacharbeiten an seinem Firmengebäude beschäftigt. Er verlegte nach Polizeiangaben Bitumenbahnen auf dem Flachdach seines Rohbaus. Aus rund zehn Meter Höhe stürzte er auf einen geschotterten Untergrund. Rettungswagen und ein Rettungshubschrauber mit Notarzt waren vor Ort und versorgten den Schwerverletzten. Der Hubschrauber flog den 34-Jährigen in eine Klinik. Die Polizei hat keine Hinweise auf Fremdeinwirkung. Eine Absicherung gegen Absturz sei nicht vorhanden gewesen, heißt es. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. (AZ)