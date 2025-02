10.000 auf dem Münsterplatz bilden Brandmauer gegen Rechts

Nach den gemeinsamen Abstimmungen von CDU/CSU und AfD im Bundestag zur Migration gehen auch die Menschen in Ulm auf die Straße. Rund 10.000 demonstrierten am Sonntag für Vielfalt und eine klare Abgrenzung gegen den Rechtsextremismus. Für 1000 Teilnehmer war die Demonstration angemeldet, die ursprünglich einen anderen Schwerpunkt haben sollte. Für die größte Überraschung sorgte Gordian Schwarz (CDU). Der Listenbewerber für den Bundestag ging in seinem Redebeitrag auf Distanz zur Parteispitze.

