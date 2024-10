Für ihre Forderung in den laufenden Tarifverhandlungen für die Beschäftigten in der Metall- und Elektroindustrie über sieben Prozent mehr Geld und 170 Euro mehr im Monat für Auszubildende hat sich die Gewerkschaft einen passenden Betrieb ausgesucht: das Buswerk von Daimler Truck in Neu-Ulm.

