Wie erklärt man Schülern Demokratie?

Die Idee entstand bereits im vergangenen Herbst: Sophia Braig, 17 Jahre alt und damals Schülersprecherin, berichtet, der erste Gedanke dazu sei ihr während eines Treffens der Mittelschul-Schülersprecher gekommen. Dort habe man über Demokratiebildung, Politik und darüber gesprochen, wie wenig junge Menschen im Schulalltag tatsächlich über Demokratie lernen. Das wollte sie ändern.

An dem Demokratietag an der FOS/BOS in Neu-Ulm, den die Jugendliche initiiert hat, nahmen insgesamt um die 180 Schüler aus 18 weiterführenden Schulen im Kreis Neu-Ulm teil – darunter Realschulen, Mittelschulen, die Wirtschaftsschule, Gymnasien sowie die Fachoberschule selbst. Die teilnehmenden Jugendlichen kamen aus den Jahrgangsstufen acht bis dreizehn.

Von der Idee zur Planung - eng abgestimmt mit dem Landratsamt

Konkret Gestalt an nahm die Idee wenige Wochen später beim ersten Treffen der Landkreisschülersprecher im Landratsamt Neu-Ulm. Gemeinsam mit Mitarbeitenden des Landratsamts sowie weiteren Schülersprechern habe man begonnen, die Idee weiterzuentwickeln. Es wurden Themen gesammelt und ein Konzept entstand. Die Umsetzung sei zunächst eine Herausforderung gewesen, da es solch einen Tag bis dato im Landkreis noch nie gegeben habe.

Die teilnehmenden Referenten habe man bereits gekannt oder gezielt recherchiert und angeschrieben. Besonders dankbar zeigte sich Braig über die Unterstützung des Landratsamts, welches sie in jeder Phase der Planung begleitet habe.

Vom Landtag ins Klassenzimmer

Im Vorfeld konnten die Schüler aus 13 verschiedenen Workshops wählen, die überwiegend interaktiv gestaltet waren. Die behandelten Themen reichten von Rassismus und Extremismus über Demokratie bis hin zu Klimapolitik. Unter anderem referierte Claus Kurth als Zeitzeuge der DDR-Diktatur vor den Schülern und beleuchtete dabei sein eigenes Leben unter Bewachung. Fabian Girschik erklärte den Teilnehmern als Diversity-Referent, wie Rechtsextreme Codes auf Social-Media-Plattformen zur Diskriminierung benutzen, um ihre Ideologie zu verbreiten.

Ein anderer Workshop wurde von Thorsten Freudenberger (CSU) geleitet. Unter dem Motto „Von der Idee ins Parlament – Was macht ein Landtagsabgeordneter?“ vermittelte Freudenberger den Schülern, wie parlamentarische Arbeit funktioniert. Er erklärte den Jugendlichen das Prinzip von Diskussion und Abstimmung sowie demokratische Grundprinzipien von Entscheidungsprozessen in der Politik.

Große Fragen in kleiner Runde

Neben einfachen Fragen, wie etwa ob die Schule erst um 9 Uhr beginnen sollte, wurden auch realpolitische Fragen diskutiert. Ein Schüler brachte das Thema Wehrpflicht ein. Mit großem Interesse sprachen die Teilnehmer darüber, ob diese wieder eingeführt werden und allgemein gelten sollte – und wenn ja, ob sie für Männer und Frauen gleichermaßen gelten müsse. Anschließend wurden zwei Gruppen gebildet und es wurde intensiv darüber diskutiert. Zum Schluss sollte jeder einzeln darüber abstimmen, ob Bürgerinnen und Bürger zum Wehrdienst oder einem Ersatzdienst verpflichten werden sollten. Die Abstimmung zeigte ein einstimmiges Nein.

Freudenberger wollte den Schülern auf diese Weise anschaulich das Prinzip von Parlamentssitzungen näherbringen. Er selbst hatte zum Ende des Workshops noch einen Appell an die Schüler: Jeder könne und solle seine Meinung haben, die Grenze dabei sei für ihn die Würde des Menschen.

Jeweils zwischen und nach den Workshops spielte die Theatergruppe „Luftschloss“ mit ihrem Jugendensemble. Die gezeigten Kurzstücke behandelten die Ängste von Schülern in Bezug auf die Politik und Demokratie. Dafür hatte das Theater Zitate von Schülern aus dem Landkreis gesammelt und diese anschließend in darstellender Weise vorgetragen.