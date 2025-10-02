Energiewende mit Grünem Wasserstoff aus regenerativen Energien

Icon vergrößern Es gab auch eine Demonstration einer Wasserstoffflamme. Foto: Walter A. Böttcher Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Es gab auch eine Demonstration einer Wasserstoffflamme. Foto: Walter A. Böttcher

Unter dem Motto „Mit Grünem Wasserstoff unabhängig von fossiler Energie“ luden die Wasserstofflotsen des ZAWIW der Universität Ulm zur Herbstakademie 2025 ein. An zwei Nachmittagen konnten die Teilnehmenden eintauchen in die Welt der Energiewende – fachlich fundiert, anschaulich und mit jeder Menge Aha-Momenten. Dr. Dietmar Kohn eröffnete mit einem Blick auf die außergewöhnlich hohe Sicherheit der deutschen Energieversorgung und die Bedeutung von Speichern, Netzstabilität und Flexibilität. Darauf aufbauend führte Dr. Jürgen Kotter in die Grundlagen des Grünen Wasserstoffs ein – von Herstellung über Transport bis zu den vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten.

Demonstration einer Wasserstoffflamme war sehr beeindruckend.

Wie der lange Weg des Wasserstoffhochlaufs gestaltet werden kann, diskutierte Walter A. Böttcher mit den Teilnehmenden. Dr. Susanne Siehler machte die Eigenschaften des Energieträgers durch Experimente sichtbar – inklusive der beeindruckenden Demonstration einer Wasserstoffflamme – und führte durch ein Labor mit Elektrolyseuren und Brennstoffzellen. In einer Arbeitsgruppe wurden gesundheitliche Aspekte der Energieerzeugung aufgegriffen. Klar wurde: Während Kohle und Öl massive Folgen für Luft, Wasser und Gesundheit haben, bietet grüner Wasserstoff neue Chancen für eine saubere Zukunft. Ein Highlight war die Team-Challenge: Mit einfachen Elektrolyseuren setzten die Teilnehmenden Wasserstoff in Bewegung – die kleinen Modellautos sorgten für Spaß und Staunen.

Grüner Wasserstoff ist mehr als nur ein Energieträger.

Die Rückmeldungen fielen durchweg positiv aus: „Sehr informativ und umfassend“, „Auch ohne Vorwissen habe ich viel verstanden“, „Trotz guten Vorwissens nehme ich viele neue Erkenntnisse mit“. Die Herbstakademie 2025 des ZAWIW hat gezeigt: Grüner Wasserstoff ist mehr als nur ein Energieträger – er ist ein Schlüssel für Versorgungssicherheit, Klimaschutz und Innovation.

