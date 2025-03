Erste Kompromisse im Bubenhauser Denkmalschutz-Streit um Abrisshäuser

In den Gerichtssaal haben sich die Kläger viele Unterstützerinnen und Unterstützer mitgebracht: Ein großer Teil der Familie Zeller ist mit ins Verwaltungsgericht in Augsburg gekommen – in jeder Verhandlungsunterbrechung diskutieren sie intensiv. „Wir fiebern alle mit“, sagt eine der Frauen. Was sie umtreibt, ist die Frage, wie es mit einem umstrittenen Grundstück an der Babenhauser Straße im Weißenhorner Ortsteil Bubenhausen weitergeht. Die Debatte um den Denkmalschutz zweier mittlerweile abgerissener Gebäude hat sich zu einem jahrelangen Streit entwickelt. Zeit, dass endlich Ruhe einkehrt, finden die Mitgereisten.

Annemarie Rencken Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bubenhausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gericht Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis