Depot schließt wohl Filialen in Neu-Ulm, Senden und Nersingen – Ulm soll bleiben

Bereits vor einem Jahr hatte es Verwirrung um die drei Depot-Filialen im Landkreis Neu-Ulm gegeben. Am Standort in der Glacis-Galerie war im April groß auf Plakaten zu lesen: „Wir schließen“. Im Kleingedruckten aber versteckte sich der Zusatz: „Dann Neueröffnung mit neuem Konzept“. Tatsächlich ging es dann auch weiter und für den Kunden hat sich zumindest augenscheinlich nicht viel verändert. Doch nachdem der Dekohändler, der zur Gries Deco Company GmbH mit Sitz in Niedernberg in Unterfranken gehört, in finanzielle Schieflage geraten ist, stehen die Filialen nun vor dem Aus.

