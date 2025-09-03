Der Aufzug an der Tiefgarage am Petrusplatz ist defekt

Der Aufzug der Tiefgarage Petrusplatz ist defekt und kann daher aktuell nicht genutzt werden. Das teilte die Stadt Neu-Ulm mit. Eine entsprechende Beschilderung finde sich bereits an der Einfahrt zur Tiefgarage. Die Instandsetzungsarbeiten seien beauftragt worden. Wann diese abgeschlossen werden können und wann der Aufzug wieder in Betrieb gehen kann, steht derzeit aber noch nicht fest.

Als Ersatz gibt es drei barrierefreie Parkplätze auf dem Johannesplatz

Personen, die barrierefreie Parkplätze benötigen und auf den Aufzug angewiesen sind, sollten daher bis auf Weiteres nicht in die Tiefgarage einfahren. Als Ersatz hat die Stadtverwaltung drei barrierefreie Parkplätze auf der Westseite der Kirche Sankt Johann Baptist auf dem Johannesplatz ausgewiesen. Diese können ab sofort genutzt werden. (AZ)