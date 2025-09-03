Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neu-Ulmer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neu-Ulm
Icon Pfeil nach unten

Der Aufzug an der Tiefgarage am Petrusplatz in Neu-Ulm ist defekt

Neu-Ulm

Der Aufzug an der Tiefgarage am Petrusplatz ist defekt

In der Tiefgarage am Petrusplatz muss der Aufzug repariert werden. Barrierefreie Parkplätze gibt es so lange auf dem Johannesplatz.
    • |
    • |
    • |
    Weil der Aufzug an der Tiefgarage am Petrusplatz defekt ist, hat die Stadt am Johannesplatz barrierefreie Parkplätze als Ersatz ausgewiesen.
    Weil der Aufzug an der Tiefgarage am Petrusplatz defekt ist, hat die Stadt am Johannesplatz barrierefreie Parkplätze als Ersatz ausgewiesen. Foto: Stadt Neu-Ulm

    Der Aufzug der Tiefgarage Petrusplatz ist defekt und kann daher aktuell nicht genutzt werden. Das teilte die Stadt Neu-Ulm mit. Eine entsprechende Beschilderung finde sich bereits an der Einfahrt zur Tiefgarage. Die Instandsetzungsarbeiten seien beauftragt worden. Wann diese abgeschlossen werden können und wann der Aufzug wieder in Betrieb gehen kann, steht derzeit aber noch nicht fest.

    Als Ersatz gibt es drei barrierefreie Parkplätze auf dem Johannesplatz

    Personen, die barrierefreie Parkplätze benötigen und auf den Aufzug angewiesen sind, sollten daher bis auf Weiteres nicht in die Tiefgarage einfahren. Als Ersatz hat die Stadtverwaltung drei barrierefreie Parkplätze auf der Westseite der Kirche Sankt Johann Baptist auf dem Johannesplatz ausgewiesen. Diese können ab sofort genutzt werden. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden