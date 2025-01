Die Stimme des kritischen Juristen Klaus Beer ist verstummt

Am 11. Januar ist Klaus Beer in Leonberg verstorben. Geboren am 24. Juni 1932, wurde er 92 Jahre alt. Die Trauerfeier mit anschließender Beerdigung findet am 22. Januar auf dem Waldfriedhof in Leonberg statt. Einen seiner letzten Auftritte vor großem Publikum hatte Beer im Januar 2018 im Ulmer Stadthaus beim jährlichen Gedenktag anlässlich der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz. Es war eine denkwürdige Veranstaltung, bei der die Verfolgung von Homosexuellen in der Zeit des Nationalsozialismus und auch noch lange Jahrzehnte in der Bundesrepublik im Mittelpunkt stand. Auch er selbst hatte als junger Richter am Ulmer Amtsgericht Urteile gegen Homosexuelle fällen müssen. Längst war er der Überzeugung, dass es Unrechtsurteile gewesen waren, bedingt durch die damalige Rechtslage.

