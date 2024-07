Der Spielplan ist da! Das ist das Auftaktprogramm für den SSV Ulm in der 2. Bundesliga

Der SSV Ulm 1846 Fußball beginnt sein sportliches Abenteuer in der 2. Bundesliga am 3. oder 4. August mit einem Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern. Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat am Donnerstagmittag den Spielplan für die Saison 2024/2025 veröffentlicht. Die Spatzen standen zu diesem Zeitpunkt gerade auf dem Rasen, im Trainingslager in Oberstaufen war am Vormittag eine Übungseinheit angesetzt. Die Neuigkeiten hatten aber schnell die Runde gemacht. Trainer Thomas Wörle sagt über das Auftaktprogramm: „Super Sache. Wir hatten eigentlich damit gerechnet, aufgrund der Baustellen in unserem Stadion auswärts zu starten. Aber jetzt ein Heimspiel gegen so einen Traditionsverein zu haben, das ist natürlich toll. Es folgen weitere Highlights. Da wissen wir recht schnell, wo wir in der 2. Bundesliga stehen.“

Im ersten Auswärtsspiel geht es zum Mitaufsteiger nach Regensburg

Das erste Auswärtsspiel führt die Spatzen eine Woche später zum Mitaufsteiger SSV Jahn Regensburg, dann kommt Fortuna Düsseldorf ins Donaustadion (23. bis 25. August). Anfang September geht es zum SC Paderborn, bevor die 2. Bundesliga eine Länderspielpause einlegt.

Die Vorfreude auf das, was da in den nächsten Monaten kommt, war beim Aufsteiger deutlich zu spüren. SSV-Geschäftsführer Markus Thiele meint: „Aufgrund meiner Vergangenheit, hatte ich das Glück ja schon einmal, bei Hertha BSC oder in Köln spielen zu dürfen. Berlin ist jetzt Finalstadion der Europameisterschaft und schon bald spielen wir da. Da ist schon etwas ganz Besonderes. Und darauf können wir auch zu Recht stolz sein.“

Kapitän Johannes Reichert freut sich vor allem auf den Auftakt gegen Kaiserslautern und die Rückkehr auf den Betzenberg zum Auftakt der Rückrunde im Januar 2025. „Ich habe zwei Vereine in meinem Leben gehabt: den SSV Ulm und den 1. FC Kaiserslautern“, sagt er. Von 2014 bis 2016 spielte er für die „Roten Teufel“ und erinnert sich gerne an die Zeit. Reichert: „Ich habe die zwei Jahre, die ich dort war, sehr genossen. Es ist ein riesiger Traditionsverein. Ich habe da gelebt und freue mich unfassbar, auf einem vielleicht sogar ausverkauften Betzenberg aufzulaufen. Die Atmosphäre habe ich damals schon miterleben dürfen, die ist einzigartig. Das wird ein Highlight.“ Ein weiteres persönliches Highlight für die Ulmer Gallionsfigur: die Duelle mit dem Hamburger SV. Aus seinen Sympathien für diesen Verein macht er keinen Hehl, meint aber auch: „Natürlich ist in dieser Saison für uns alle als Team jedes einzelne Spiel in der 2. Bundesliga ein Höhepunkt. Jetzt schauen wir gerade alle EM und gefühlt sagt man bei jedem Spiel: In diesem Stadion spielen wir auch bald.“ Zum Beispiel in Köln.

Neuzugang Maurice Krattenmacher, ausgeliehen vom FC Bayern München, kann es kaum mehr erwarten, im stimmungsgeladenen Rhein-Energie-Stadion kicken zu dürfen. „Ich war schon einmal in Köln bei einem Heimspiel des Effzeh gegen Leverkusen. Das war schon der Wahnsinn. Auf diesen einzigartigen Moment freue ich mich am meisten.“

Die Winterpause der 2. Fußball-Bundesliga beginnt am 23. Dezember

Die weiteren Spiele werden von der DFL nach und nach detailliert angesetzt. Die Hinrunde mit ihren 17 Spieltagen endet noch vor Weihnachten, die Winterpause beginnt am 23. Dezember und endet mit dem Start der Rückrunde am 17. Januar 2025. Der 34. Und letzte Spieltag ist am 18. Mai 2025 angesetzt. Danach folgen wie in den Jahren zuvor die Relegationsspiele. Der Dritte der 2. Bundesliga spielt am 22. und 26. Mai 2025 gegen den 16. der Bundesliga um den Aufstieg, der 16. der 2. Liga kämpft am 23. und 27. Mai 2025 gegen den Drittplatzierten der 3. Liga um den Klassenerhalt.

So läuft das mit der TV-Übertragung in der Saison 2024/2025

Wie in den vergangenen Spielzeiten hat sich der Pay-TV-Sender Sky alle Rechte an der 2. Bundesliga gesichert und überträgt damit alle 306 Spiele live. Am Samstagabend (20.30 Uhr) findet jede Woche ein Topspiel statt, das vom Spartensender Sport1 frei empfangbar gezeigt wird. Ab der Saison 2024/2025 überträgt RTL obendrein drei Zweitliga-Konferenzen im Free-TV.