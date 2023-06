Der Staatsminister nimmt eine Neu-Ulmer Wunschliste mit nach München

Staatsminister Christian Bernreiter (CSU) informiert sich in Neu-Ulm über zwei Großprojekte. OB Katrin Albsteiger gibt ihm eine Wunschliste mit auf den Nachhauseweg.

Eigentlich war das Treffen mit Christian Bernreiter ( CSU) bereits beim Spatenstich für das Neu-Ulmer Vorzeigeprojekt "Heiners" geplant. Doch daraus wurde damals nichts. Jetzt hat der bayerische Staatsminister für Wohnen, Bau und Verkehr seinen Besuch in Neu-Ulm nachgeholt. Im Rathaus trug er sich ins Goldene Buch der Stadt ein und informierte sich über die großen Bauvorhaben "Heiners" und "Wohnen am Illerpark".

"Ich bin froh, dass bei euch so viel vorangeht", sagte der Minister zu Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger (CSU). Mit ihrem Vorgänger habe er manch Auseinandersetzung über das Thema Neu-Ulmer Kreisfreiheit gehabt, "aber es ist ja gut ausgegangen", sagte er schmunzelnd. "Für dich schon", erwiderte Albsteiger trocken.

Minister Christian Bernreiter war ein entschiedener Gegner des Nuxit

Bernreiter war bis zu seiner Ernennung zum Minister im vorigen Jahr Präsident des bayerischen Landkreistags. In dieser Eigenschaft hatte er sich explizit gegen den Nuxit ausgesprochen und vor einem "Flächenbrand in Westschwaben" gewarnt, sollte Neu-Ulm tatsächlich aus dem Landkreis austreten und dies Schule machen. Bekanntlich wurde daraus nichts.

Zum Besuch des Ministers gehörte ein kleiner Spaziergang zur Baustelle des "Heiners" am Heiner-Metzger-Platz. Für das Projekt erhält die Stadt eine Förderung von sechs Millionen Euro aus der Städtebauförderung. Dabei soll es aber nicht bleiben, und so gab Katrin Albsteiger ihrem Parteifreund eine Neu-Ulmer Wunschliste mit auf den Weg zurück ins Ministerium. Was genau auf dem Wunschzettel stand, verriet die Stadtverwaltung nicht.