Der Traditionsbetrieb Gummi-Welz steht zum Verkauf

Trotz voller Auftragsbücher will sich die Hübner-Gruppe von dem Werk in Neu-Ulm trennen. Am Freitag wurde die Öffentlichkeit informiert, wie es am hiesigen Standort weitergehen soll und was die Gründe für den Verkauf sind.

Die in Kassel ansässige Hübner-Unternehmensgruppe trennt sich von ihrem Neu-Ulmer Schwesterbetrieb Gummi-Welz und stellt ihn zum Verkauf. Nach Angaben von Hübner-Geschäftsführer Ingolf Cedra hätten die ersten Sondierungsgespräche mit möglichen Interessenten bereits stattgefunden. Angestrebt werde eine Lösung, welche die Interessen der 120-köpfigen Belegschaft mit einbezieht.

Darum verkauft die Hübner-Gruppe Gummi-Welz

Als familiengeführtes Unternehmen sei man sich der sozialen Verantwortung bewusst und stelle sich ihr, so Cedra. Bereits am Donnerstag war die Belegschaft in einer Mitarbeiterversammlung über die anstehenden Veränderungen informiert worden. Die Reaktionen seien "gemischt" ausgefallen, berichtet Standort-Geschäftsführer Tobias Windrich, der am Freitag zusammen mit Cedra vor die Presse trat. Die Verkaufsentscheidung sei einer ganzen Reihe von Gründen geschuldet, darunter die gestiegenen Energiepreise, das hohe Lohnniveau und "die andauernd angespannte Situation, genügend Mitarbeiter zu finden".

Den kompletten Einfuhrstopp von Rohkautschuk aus Russland aber, das bis zu den Sanktionen im Zuge des Überfalls auf die Ukraine Hauptlieferant für den benötigten Hauptrohstoff war, habe man relativ rasch kompensieren können, indem neue Zulieferer aus anderen Ländern gefunden wurden. Gleichzeitig aber erwartet das Unternehmen in Zukunft eine weitere Verschärfung des Wettbewerbs, nicht zuletzt "durch den Markteintritt von außereuropäischer Konkurrenz". Die Neu-Ulmer Produktionskapazitäten würden daher in Länder mit niedrigeren Lohnkosten verlagert, wo jetzt schon Produktionsstandorte unterhalten würden. "Der Markt zwingt uns zu solchen Schritten", erklärte Cedra. Die Auftragsbücher für Gummi-Welz-Produkte seien "voll", aber es gebe vor Ort nicht genügend Personal, um mit dem anhaltenden Wachstumssprung mitziehen zu können.

Das wird bei Gummi-Welz bisher produziert

Ursächlich für die nach einer Corona-Delle zuletzt wieder stark gestiegenen Aufträge ist Cedra zufolge die erhöhte Nachfrage nach rollendem Material auf der Schiene und bei Bussen. Von Gummi-Welz stammen die dafür benötigten Spezialkomponenten aus Kunststoff und Elastomeren, etwa die "Zieharmonikas" in Gelenkbussen und Zügen (im technischen Begriff "Übergangssysteme") oder die Gummiprofile an Fenstern und Türen, letztere ausgerüstet mit Einklemm-Schutzsystemen. Der Brandschutz sei ebenfalls ein großes Thema, bei dem Know-how des Unternehmens eine wichtige Rolle spiele.

Gummi-Welz ist, wie die Geschäftsführer berichteten, komplett abhängig von Abnehmern aus diesen Branchen. Hübner insgesamt, ebenfalls mit Spezialkomponenten aus Elastomeren wie aus Kunststoff unterwegs, habe einen etwas breiter gestreuten Abnehmerkreis, darunter die Flugzeugindustrie. Seit einigen Jahren verfolge das Unternehmen eine Diversifizierungsstrategie, um diese Abhängigkeit zu verringern. Cedra führte den Einstieg an bei Lasern etwa für den medizinischen Gebrauch, "ein mittlerweile stark wachsendes Segment im Unternehmen".

So soll der Übergang bei Gummi-Welz klappen

Wie nun stellen sich die Geschäftsführer den Übergang in Neu-Ulm vor? Im Idealfall würde der Investor rasch gefunden und dann nicht nur die Gebäude, sondern zumindest einen Großteil auch der Belegschaft übernehmen. Weil gerade in vielen Bereichen der Industrie Kräfte gesucht würden, sehe er durchaus Chancen dafür, dass die am Standort Neu-Ulm vorhandenen Kompetenzen auch nach dem Wechsel gefragt blieben, selbst wenn der Investor in einer völlig anderen Branche tätig wäre. Damit aber zumindest die Kernmannschaft nicht vorher abspringt, sollen Anreize zum Bleiben gesetzt werden. Cedra kündigte entsprechende Gespräche mit dem Betriebsrat an. "Es soll sich lohnen, zu bleiben", versicherte er. Um passende Interessenten zu finden, wolle man auch das "Netz" der IHK nutzen. Ebenfalls zum Verkauf steht der polnische Standort von Gummi-Welz, die drei weiteren – Schifferstadt, Hennigsdorf und einer in der Türkei – blieben im Unternehmen.

Die Gummi-Welz-Gruppe war erst 2019 von Hübner übernommen worden, was damals als größter Zukauf in der Unternehmensgeschichte gefeiert wurde. Beide haben sie ihre Wurzeln in der unmittelbaren Nachkriegszeit, bei Hübner in einem kleinen Reparaturbetrieb in Kassel für Gummireifen und Gummistiefel, bei Welz liegen die Wurzeln in Ulm in der Magirusstraße. 2006 kam es zum Verkauf an die Equimax AG, 13 Jahre später zu dem neuerlichen Wechsel. In den Gummi-Welz-Betrieben, die intern unter dem Kürzel GWU firmieren, waren nach Unternehmensangaben zuletzt rund 500 Mitarbeiter an Bord. Die Hübner-Gruppe insgesamt zählt etwa 3500 Beschäftigte, der Jahresumsatz bewege sich in Richtung 500 Millionen Euro, sagte Cedra.