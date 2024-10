Der TSV Buch zwischen Hoffen und Bangen

Der TSV Buch hat das letzte Spiel in der Nordstaffel der Quali-Runde der württembergischen Fußball-Landesliga bei Srbija Ulm klar mit 3:0 gewonnen und liegt damit auf dem wackeligen Tabellenplatz fünf. Ob der für die Teilnahme an der Meisterschaftsrunde reicht, das entscheidet sich erst am Samstag. Wenn dann in der Südstaffel Weiler gegen Ravensburg mindestens einen Punkt holt, wird Buch unten einsortiert. Sicher in der Abstiegsrunde sind Türkspor Neu-Ulm und Türkgücü Ulm, sicher in der Aufstiegsrunde sind Srbija Ulm, die SSG Ulm und der FC Blaubeuren (4:0 in Ehingen).

Klare Verhältnisse am Wiblinger Tannenplatz. Bereits am Mittwochabend trafen dort Srbija Ulm und der TSV Buch aufeinander. Ob es daran lag, dass die Ulmer den Startplatz in der Meisterschaftsrunde schon unter Dach und Fach hatten, war nicht eindeutig zu klären. Sicher waren jedoch zwei Dinge: Der klare 3:0 Sieg der Bucher und dessen Rechtmäßigkeit. Schon früh leisteten sich die Gäste auf dem holprigen Platz den Luxus eines verschossenen Foulelfmeters. Timo Leitner war der Unglücksrabe (12.). Buch vergab noch weitere Großchancen. Moritz Spann (31.), Aaron Ederle (33.), Tim Voß (34.) und erneut Ederle 36.) hätten schon vor der Pause für klare Verhältnisse sorgen können. Manuel Schrapp war es schließlich vorbehalten, die TSV-Überlegenheit messbar zu machen. Er traf kurz vor dem Seitenwechsel zum überfälligen 0:1 (41.). Nach der Pause hatte es der TSV Buch zunächst eilig. Die Vorarbeit von Ederle nutzte Timo Leitner schnell zum 0:2 (49.). Bis der Deckel endgültig drauf war, dauerte es dann jedoch eine ganze Weile. Die eingewechselten Nils Ebner und Robin Egle regelten die Sache unter sich. Nach einem Doppelpass mit Egle hatte Ebner keine Mühe mehr, den Ball zum 0:3-Endstand im Tor der Serben unterzubringen (89.).

TSV Buch: Maier – Spann, Kurz, Trum, Zott – Riedel (67. Ebner), Voß (67. Egle), Amann, Ederle (87. Yildiz) – Leitner, Schrapp (87. Sailer).

Eigentlich schien das Ding früh durch zu sein. In einem offenen Spiel auf Kunstrasen in Neu-Ulm führten die Gäste vom SV Mietingen nach einer guten Stunde bereits klar mit 3:0 gegen Türkspor. Christian Glaser mit einem direkt verwandelten Freistoß (28.), sowie zwei Mal Robin Ertle (53., 62.) schossen den komfortablen Vorsprung heraus. Mehrere Auswechslungen von Trainer Ünal Demirkiran aufseiten der Hausherren brachten die Wende. „Der Wille war da, es war trotzdem ein gutes Spiel von uns. Kein sehr gutes, denn dann hätten wir die drei Gegentore nicht bekommen“, brachte es Demirkiran später auf den Punkt. Emil Efremovski (67.), Deniz Erten (74., 88.). und Awet Kidane (90.) drehten die Partie noch zu Gunsten der Neu-Ulmer.

Türkspor Neu-Ulm: Maden – M. Owusu (79. Cordos), Cumur, Tuna, Kormaz – Bagceci (66. Pindric), Weibler, E. Demirkiran (66. Kidane), Efremovski, Sahin (58. Erten) – Tastan (66. Kavgaci).

Die SSG Ulm hat ihren zweiten Tabellenplatz eindrucksvoll verteidigt. Im Ulmer Stadtduell wurde Türkgücü klar mit 4:0 in die Schranken gewiesen. Damit hat Türkgücü auch die letzten und theoretischen Chancen auf die Aufstiegsrunde verspielt.