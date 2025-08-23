Der Ulmer Hauptbahnhof wird für vier Wochen lahmgelegt? Das darf doch nicht wahr sein!

Für Tausende Pendlerinnen und Pendler kam die Nachricht in dieser Woche aus heiterem Himmel: Im Januar und Februar 2026 geht am Ulmer Hauptbahnhof vier Wochen lang praktisch nichts mehr. Grund dafür ist, dass ein elektronisches Stellwerk in Betrieb genommen wird. Neue Weichen werden eingebaut und die Signale ausgetauscht. Dass das eine komplexe und herausfordernde Aufgabe ist, steht außer Frage. Dass dafür aber ein Verkehrsknotenpunkt mit 40.000 Reisenden täglich lahmgelegt wird, ist schon ein starkes Stück.
Kommentar
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden