Der Ulmer Hauptbahnhof wird für vier Wochen lahmgelegt? Das darf doch nicht wahr sein!

Kommentar

Der Ulmer Hauptbahnhof wird für vier Wochen lahmgelegt? Das darf doch nicht wahr sein

Die Bahn ist leider immer wieder für eine böse Überraschung gut. Jetzt müssen Fahrgäste rasch erfahren, wie der Ersatzverkehr während der Sperrung läuft.
Michael Ruddigkeit
Von Michael Ruddigkeit
    
    
    
    Gut vier Wochen lang geht Anfang 2026 am Ulmer Hauptbahnhof gar nichts. Grund sind Bauarbeiten.
    Gut vier Wochen lang geht Anfang 2026 am Ulmer Hauptbahnhof gar nichts. Grund sind Bauarbeiten. Foto: Alexander Kaya (Archivbild)

    Für Tausende Pendlerinnen und Pendler kam die Nachricht in dieser Woche aus heiterem Himmel: Im Januar und Februar 2026 geht am Ulmer Hauptbahnhof vier Wochen lang praktisch nichts mehr. Grund dafür ist, dass ein elektronisches Stellwerk in Betrieb genommen wird. Neue Weichen werden eingebaut und die Signale ausgetauscht. Dass das eine komplexe und herausfordernde Aufgabe ist, steht außer Frage. Dass dafür aber ein Verkehrsknotenpunkt mit 40.000 Reisenden täglich lahmgelegt wird, ist schon ein starkes Stück.

