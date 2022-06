Landkreis Neu-Ulm

vor 17 Min.

Der Waschbär breitet sich im Landkreis Neu-Ulm immer mehr aus

Waschbären machen sich immer mehr breit im Landkreis Neu-Ulm. Unser Bild entstand jedoch in Neuburg.

Lokal Die Jägerinnen und Jäger haben in der abgelaufenen Saison so viele Waschbären erlegt wie nie zuvor. In manchen Gärten werden die Tiere bereits lästig.

Von Ronald Hinzpeter

Putzig sind sie schon, die kleinen Pelztiere mit der markanten Gesichtszeichnung. Allerdings lässt die Begeisterung meist schnell nach: "Waschbären sind natürlich sehr possierlich. Aber das hört auf, wenn Sie die im Haus haben", sagt Christian Liebsch, Vorsitzender der Kreisjägerschaft Neu-Ulm. Im abgelaufenen Jagdjahr wurden so viele der Tiere erlegt, wie nie zuvor. Das bedeutet: Sie breiten sich in der Region zügig aus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen