Josh in Ulm: Hier grünt nicht nur die Cordula

Heute Abend ist es anders – das Publikum im Roxy sieht nicht so aus wie sonst. Kein Wunder: Der Großteil ist weiblich, besteht aus Frauen zwischen Ende 20 und Anfang 40. Es geht auch deutlich bunter zu als üblich. Irgendwo ragt aus der Menge eine kleine Plastik-Schwimminsel mit einer Palme darauf, woanders schwebt ein rosa Flamingo über die Köpfe. Ein Hauch von Party liegt in der Luft, doch dann wird es zwar ein munterer, knapp zweistündiger Konzertabend, aber keine krachige Sause. Josh, der Mann, dem das alles gilt, ist zwar ein unglaublich sympathischer Mensch, aber eben kein Partytyp, wie sein größter Hit zu vermuten lässt.

„Cordula Grün“ konnte man nicht entkommen

Den kennen alle, die in den vergangenen Jahren irgendwo in einer feiernden Menge steckten, denn „Cordula Grün“ konnte man kaum entkommen. Eigentlich komisch, denn das ist alles andere als eine Feier-Abgehnummer, ihr fehlt jeder Hauch von Ballermann-Dumpfbackigkeit und der Text ist alles andere als flach. Aber das Stück lässt sich halt in jedem Zustand wunderbar mitsingen/mitgrölen. Überhaupt trifft das auf die allermeisten der Lieder zu, die Josh so singt. Der gebürtige Wiener, mit bürgerlichem Namen Johannes Sumpich, schreibt Lieder mit Refrains wie sprudelnder Sekt, mit Harmonien aus rosa Zuckerwatte, mit Ton gewordenem Wohlgefühl.

Der Wiener Sänger Josh im Roxy Ulm Foto: Reinhard Pfetsch

Wenn da nicht die Texte wären, die sich gerne um prekäre, nahezu vergebliche, eher sehnsüchtige Beziehungsgeschichten drehen. Eine stetige Grundmelancholie durchzieht viele seiner Lieder. Deshalb wirken sie zwar leicht, aber nicht seicht. Und darum steigt der Stimmungspegel im sehr gut gefüllten Roxy eher punktuell bei den Hits an, wie eben beim Rausschmeisser „Cordula Grün“, bei „Expresso und Tschianti“, „Tanzen bei der Arbeit“ oder auch dem munteren Reggae „Martina“.

Der frühe Erfolg dank der grünen Cordula hat Josh in eine höhere Umlaufbahn katapultiert, ihn persönlich aber fast zum Absturz gebracht mit Burnout und Depressionen. Er musste dann erst mal 1208 Kilometer von Wien nach Rom radeln, als Teil seiner persönlichen Therapie, und sich von Profis behandeln lassen. Deutliche Spuren seiner Probleme finden sich auf seinem bislang letzten Studioalbum „Reparatur“, das in Teilen von seinen Süchten und seinem zeitweise völlig aus der Spur geratenen Gefühlshaushalt handelt – und eben davon, wie sehr sich seine Seele eben nach „Reparatur“ sehnte.

Unbeliebte Wiener? Josh bildet die Ausnahme

Das scheint geklappt zu haben, denn zuletzt veröffentlichte er ein Live-Album mit dem programmatischen Titel „Es ist alles in Ordnung“. Viele Lieder der ernsten Lieder von „Reparatur“ finden sich auch in seinem Tournee-Programm und so wird der Roxy-Auftritt dann eben ein heiter-melancholischer Abend mit einem Mann, den man wegen seiner sehr offenen und nahbaren Art einfach mögen muss. Er behauptet zwar, dass die Wiener nur in Wien wirklich beliebt seien. Wenn dem so ist, bildet er jedenfalls die rühmliche Ausnahme. Dazu wirkt er völlig uneitel und gibt jedem seiner fünf Mitmusiker ebenfalls genügend Raum, um mit einem Solo zu glänzen, was nicht einfach so dahergeschrieben ist: Ein jeder spielt exzellent und zusammen bilden sie eine perfekte Einheit. Josh live, das ist Entertainment mit Klasse und, bei aller Melancholie, mit hohem Wohlfühlfaktor.

Aber warum steht da ein Flamingo auf der Bühne? Der ziert auch T-Shirts und Socken, die es am Merchandise-Stand zu kaufen gibt. Unser Fotograf hat sich erkundigt: Der Vogel wurde mal aus einem Vorgarten „mitgenommen“ und ist seitdem auf Tournee dabei.