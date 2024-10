A7: Auto kommt von Fahrbahn ab und überschlägt sich

Einen guten Schutzengel hatte am frühen Samstagmorgen ein 33-Jähriger Autofahrer, der mit seinem Mercedes Vito auf der A 7 Richtung Süden unterwegs war. Auf Höhe der Ausfahrt Dettingen wollte er - so erklärte er es später der Polizei - den Radiosender umstellen und war dadurch so abgelenkt, dass er nach rechts von der Fahrbahn abkam. Das Auto streifte einen Baum und überschlug sich daraufhin mehrfach. Der 33-Jährige konnte sich selbstständig aus seinem total demolierten Pkw befreien und wurde mit nur leichten Verletzungen durch den Rettungsdienst in ein Klinikum gebracht. Der Mercedes wurde abgeschleppt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 15 000 Euro. Die Feuerwehr Dettingen war zur Absperrung und Fahrbahnreinigung vor Ort. Die Ausfahrt Dettingen musste zur Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt werden. (AZ)

