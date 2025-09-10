Autobahnsperre wegen angeblicher Bombe

Ein vermeintlicher „Kampfmittel“-Fund im Rahmen von Bauarbeiten an der A7-Anschlussstelle Dettingen führte am Mittwochnachmittag kurz vor 14 Uhr zu einer Vollsperrung der Autobahn in beiden Fahrtrichtungen. Dann konnte der ominöse Fund herausgeholt werden. Bei näherem Hinsehen stellte sich heraus, dass es sich mitnichten um eine Bombe handelt, sondern um einen harmlosen Gegenstand, sodass die Sperrung laut Mitteilung der Polizei-Einsatzzentrale in Kempten nach kurzer Zeit wieder aufgehoben werden konnte. Dennoch wurden aus dem südlichen Landkreis Verkehrsbehinderungen gemeldet, die sich aber bald wieder auflösten. (wis)

